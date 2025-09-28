Verbundenheit seit über 25 Jahren

Wie Piepenbrock die Instandhaltung für H.B. Fuller in Nienburg abwickelt

„Wir erhöhen die Standards bei innovativen Klebstoffen“ – dieses Ziel verfolgt der amerikanische Konzern H.B. Fuller mit 8.000 Mitarbeitern an 73 Standorten weltweit. In Nienburg beschäftigt die H.B. Fuller Deutschland Produktions GmbH circa 160 Menschen.

Ende 1998 legte der Klebstoffhersteller alle Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben für sein Werk Nienburg in die Hände von Piepenbrock – und auch heute noch ist der Dienstleister für das Unternehmen tätig.

Links:

www.piepenbrock.de

Im Werk Nienburg übernimmt Piepenbrock die Wartungen, Reparaturen, Inspektionen und qualitätsbedingten Reinigungen der Anlagen für H.B. Fuller. Bild: H.B. Fuller Deutschland

