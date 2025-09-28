… für dynamische Anwendungen

Mit der Kaweflex-Serie bietet TKD Kabel hochflexible Schleppkettenleitungen für automatisierte Industrieprozesse. Die Leitungen gewährleisten eine sichere Energie- und Signalübertragung in bewegten Anwendungen – von Roboterarmen über Linearachsen bis zu Transportsystemen.

In modernen Automatisierungsanlagen steigen die Anforderungen an Dynamik und Vernetzung stetig. Leitungen müssen dabei Bewegungen dauerhaft standhalten und gleichzeitig eine störungsfreie Signal- und Energieübertragung sicherstellen. Die Kaweflex-Serie von TKD Kabel ist laut Hersteller genau auf diese Bedingungen ausgelegt und deckt dabei ein breites Anwendungsspektrum ab – von kompakten Steuerleitungen bis hin zu robusten Energiekabeln für lange Verfahrwege.

Ein Beispiel aus der Serie ist die Kaweflex 6130 SK-PUR UL/CSA, eine Steuer- und Anschlussleitung mit besonders flexiblem Aufbau. Sie erlaubt Biegeradien bis 7,5 × d und Verfahrwege bis zu 50 Metern bei Geschwindigkeiten von 10 m/s und Beschleunigungen bis zu 20 m/s². Der PUR-Außenmantel schützt vor Ölen, Schmierstoffen und UV-Strahlung, ist halogenfrei sowie flammwidrig. Für den nordamerikanischen Markt liegt eine UL/CSA-Zulassung vor.

In der geschirmten Version sorgt eine durchgängige Schirmung für hohen EMV-Schutz – ideal für den Einsatz in automatisierten Fertigungsumgebungen. Beide Varianten sind für Nennspannungen bis 600/1000 V ausgelegt und damit auch als Motor- oder Anschlussleitungen einsetzbar.

Für besonders lange Verfahrwege hat TKD Kabel die Kaweflex Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA entwickelt. Je nach Aderzahl werden die Leiter lagenweise oder um einen zugfesten Kern verseilt, was eine hohe Stabilität gewährleistet. Die Leitung erreicht Verfahrwege bis 400 m, Geschwindigkeiten bis 10 m/s und Beschleunigungen bis 100 m/s² bei einem Biegeradius von nur 5 × d.

Ihr widerstandsfähiger TPE-Mantel schützt zuverlässig gegen Kühlmittel, Mikroben, Ozon, UV-Strahlung sowie Süß- und Salzwasser. Damit eignet sich der „Allrounder“ für den Einsatz im Maschinenbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in chemischen Prozessen.

Links:

www.tkd-kabel.de

Alle Leitungen der Kaweflex-Reihe sind auf mehrere Millionen Biegezyklen ausgelegt. Eine spezielle Verseiltechnik und der kompakte Aufbau reduzieren das Gewicht und erhöhen die Flexibilität. Das Sortiment umfasst Energie-, Steuer- und Datenleitungen, geschirmte und ungeschirmte Varianten sowie halogenfreie und hybride Ausführungen. Bild: TKD Kabel

Artikel per E-Mail versenden