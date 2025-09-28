Schneller zum passenden Kabel

TKD Kabel stattet seinen Produktfinder mit neuen bedarfsnahen Funktionen aus

Seit 2022 bietet TKD Kabel mit seinem Online-Produktfinder Orientierung im umfangreichen Sortiment des Kabelspezialisten.

Jetzt wurde die Plattform deutlich ausgebaut und mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet. Sie ermöglicht den direkten Zugriff auf Sortimente, Produktgruppen und Branchenlösungen. Auch eine Stichwortsuche nach Kabelnamen ist integriert. Insgesamt umfasst der Standardkatalog 286 Produktfamilien mit jeweils wenigen bis über 40 Varianten.

Auf den Produktdetailseiten stehen zwei neue Tools zur Verfügung: TKD Smartfit+ zeigt technisch gleichwertige Alternativen zu einem Produkt an. Leistung, Qualität und Kompatibilität fließen automatisch in die Vorschläge ein. Eine Bewertung erleichtert die Einschätzung, wie gut die Alternativen das gesuchte Produkt ersetzen können.

TKD Corefit schlägt funktionale Alternativen vor, die meist günstiger ausfallen. Sie bieten einen reduzierten Funktionsumfang, decken aber den zentralen Nutzen des Ausgangsprodukts ab – eine Option, um kostenoptimiert zu planen, ohne auf die Kernanforderungen zu verzichten.

Neben den Alternativ-Findern bietet die Plattform die Möglichkeit, per OEM-Nummer exakt passende Kabel für bestehende Anlagen zu identifizieren. Außerdem können Nutzende jederzeit über einen Livechat Kontakt zu TKD-Fachleuten aufnehmen und eine individuelle Anwendungsberatung starten – direkt aus jeder Portalansicht heraus.

Links:

https://shop.tkd-kabel.de/

www.tkd-kabel.de

SmartFit+ und CoreFit erleichtern die Suche nach technischen und funktionalen Alternativen. Bild: TKD Kabel

Artikel per E-Mail versenden