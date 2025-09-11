Für härteste Einsätze

Getac erweitert seine Copilot+-Reihe um die nächste Generation der vollrobusten UX10- und UX10-IP-Tablets. Ausgelegt auf den Einsatz in Verteidigung, Fertigung, öffentlicher Sicherheit, Logistik und Notfallmedizin, kombinieren sie hohe Leistung, robuste Bauweise und neueste KI-Technologie.

Beide Modelle sind mit einem Intel Core Ultra 200V Prozessor sowie einer AI Boost NPU ausgestattet, um KI-Aufgaben zu beschleunigen, Echtzeitanalysen zu ermöglichen und komplexe Herausforderungen zu meistern. Hinzu kommen bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB SSD, Windows Hello Gesichtserkennung und optional ein Fingerabdrucksensor. Für längere Laufzeiten sorgen verbesserte Energieeffizienz und optionale Pufferbatterien. Wi-Fi 7 und zwei Thunderbolt 4 Type-C-Ports ermöglichen schnelle Datenverbindungen.

Getac legt bei dieser Generation besonderen Wert auf Widerstandsfähigkeit und Mobilität. So bieten die Tablets ein 10,1-Zoll-Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Der Touchscreen funktioniert unter Regen und auch mit Handschuhen.

Beide Geräte sind MIL-STD-810H zertifiziert, IP66-geschützt, sturzsicher aus bis zu 1,8 m und einsatzfähig bei Temperaturen von minus 29 Grad Celsius bis plus 63 Grad Celsius. Mit einem Gewicht von rund 1,15 kg sind sie trotz ihrer Robustheit relativ leicht und damit prädestiniert für ganztägige Außeneinsätze.

Das UX10 richtet sich an viele Branchen – Verteidigung, Fertigung, Versorgung, öffentliche Sicherheit, Transport & Logistik – und verbindet Leistung, Vielseitigkeit und Mobilität. Es eignet sich zum Beispiel für Drohnensteuerung, Echtzeit-Monitoring, Bestandsverwaltung oder vorausschauende Wartung direkt vor Ort.

Das UX10-IP wurde speziell für Notfallmedizin und öffentliche Sicherheit entwickelt, bei denen häufiges Reinigen und Desinfizieren erforderlich ist. Die Tasten sind abgedichtet, ein optionaler Gummihandriemen erleichtert die Handhabung unter schwierigen Bedingungen.

Links:

www.getac.com

UX10 und UX10-IP sind ab Oktober erhältlich. Bild: Getac

Artikel per E-Mail versenden