Getac auf der Maintenance 2026

Getac zeigt auf der Maintenance 2026 in Dortmund (25. bis 26. Februar) robuste Tablets und Laptops für Wartung und Instandhaltung. Im Mittelpunkt stehen KI-fähige Edge-Computing-Lösungen, das neue F120 als vollrobustes Copilot-Tablet sowie Sicherheits- und Servicekonzepte für den zuverlässigen Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

Auf der Messe in Dortmund präsentiert Getac Technology in Halle 7, Stand 7308 sein aktuelles Portfolio an robusten Tablets und Laptops. Die Systeme sind für mobile Arbeitskräfte konzipiert, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, etwa in Industrieanlagen, im Energie- und Versorgungssektor, bei der Fahrzeugwartung oder in Transport und Logistik. Ziel ist es, Instandhaltungsprozesse durch leistungsfähige mobile IT konsequent zu digitalisieren und gleichzeitig die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

Im Fokus des Messeauftritts steht das neue Getac F120. Das Tablet gilt laut Hersteller als weltweit erstes vollrobustes Copilot+ PC im Tablet-Format und kombiniert lokale KI-Performance mit der für Getac typischen Widerstandsfähigkeit. Rechenintensive Anwendungen lassen sich damit direkt vor Ort ausführen, ohne auf eine permanente Cloud-Anbindung angewiesen zu sein. Das unterstützt schnelle Entscheidungen und stabile Arbeitsabläufe, auch in abgelegenen Einsatzbereichen.

Neben Tablets und Laptops zeigt Getac sein EX-Geräteportfolio für explosionsgefährdete Umgebungen sowie umfangreiches Zubehör, darunter Dockingstationen, Tragesysteme und spezialisierte Komponenten. Partnerlösungen von Havis, Gamber & Johnson sowie die Lovion Software für digitale Netzprozesse ergänzen den Messeauftritt. Programme wie Getac Select, Self-Maintainer und Essential Suites zielen darauf ab, Beschaffung, Wartung und Verwaltung der Geräte zu vereinfachen und die Einsatzdauer im Feld zu verlängern.

Live auf der Messe zu sehen ist Getac Assist, eine Echtzeit-Remote-Support-Lösung. Sie erlaubt Mitarbeitern vor Ort, über sichere Videostreams Experten hinzuzuziehen und schneller sichere Entscheidungen zu treffen, was Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität steigert. Bild: Getac

