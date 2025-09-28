Für Reparaturen im XXL-Format
Additive Lasertechnologie verkürzt Reparaturzyklen und senkt Instandhaltungskosten
Die additive Reparatur großformatiger, verschlissener Bauteile gewinnt für die industrielle Instandhaltung zunehmend an Bedeutung: Durch den gezielten Materialaufbau direkt am Einsatzort lassen sich Reparaturzeiten drastisch reduzieren und volkswirtschaftlich relevante Einsparpotenziale realisieren.
Mit dem Profocus-System steht laut Hersteller Oscar PLT ein Verfahren zur Verfügung, das herkömmliche Methoden in vielen Einsatzfeldern technisch und wirtschaftlich übertrifft.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 7 der aktuellen B&I.
Links: