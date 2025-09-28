Für Reparaturen im XXL-Format

Additive Lasertechnologie verkürzt Reparaturzyklen und senkt Instandhaltungskosten

Die additive Reparatur großformatiger, verschlissener Bauteile gewinnt für die industrielle Instandhaltung zunehmend an Bedeutung: Durch den gezielten Materialaufbau direkt am Einsatzort lassen sich Reparaturzeiten drastisch reduzieren und volkswirtschaftlich relevante Einsparpotenziale realisieren.

Mit dem Profocus-System steht laut Hersteller Oscar PLT ein Verfahren zur Verfügung, das herkömmliche Methoden in vielen Einsatzfeldern technisch und wirtschaftlich übertrifft.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 7 der aktuellen B&I.

https://oscar-plt.de

Mithilfe eines robotergeführten Laserkopfs wird additives Material aufgebaut. Ein Beispiel zeigt die Leistungsfähigkeit des Profocus-Systems von Oscar PLT bei der Reparatur von Lagerschalen im Schaufelradgetriebe von Tagebau-Baggern. Die tonnenschweren Komponenten, mit Abmessungen von 4 x 2,5 x 4 Metern, werden dank der flexiblen robotergeführten Positionierung des Laserkopfes direkt an der verschlissenen Stelle auftragsgeschweißt. Bild: Oscar PLT

