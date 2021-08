Gamechanger in der digitalen Transformation

Die digitale Transformation ist und bleibt Trendthema Nr. 1 bei Stadtwerken von Flensburg bis Friedrichshafen. Ganz im Süden der Republik, nämlich in Friedrichshafen, lässt sich am Beispiel der NetzWerkStadt GmbH & Co. KG zeigen, dass es sich aber durchaus lohnt, hier zu investieren. Der Betrieb setzt seit Kurzem auf eine integrierte Softwarelösung für die Anlagenverwaltung sowie für die Wartungsplanung und -ausführung – und das mit Erfolg.

Links:

www.greengate.de

Dario Spampinato ist Projektmanager im Segment Asset- und Workforcemanagement bei der NetzWerkStadt GmbH & Co. KG: „Wir vermitteln GS-Service so, dass es jeder versteht, und richten die Lösung so ein, dass sie den Realitäten entspricht. Dafür sind wir auch schon herausgefahren beispielsweise zur Trafo-Inspektion, um das digitale Back-up der Monteure in GS-Service zu optimieren. Die Kernfrage lautete: Wie arbeitet der Kollege wirklich?“ Bild: Greengate

