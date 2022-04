Gehäuselager – von ganz klein bis richtig groß

von Zwick am 13. April, 2022

Wie breit das Gehäuselager-Sortiment von Findling Wälzlager ist, lässt sich anhand von Stehlagern für Wellen von 50 Millimeter Durchmesser zeigen: Diese Produkte sind in zehn verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, die Belastungen von 29,2 kN bis 156 kN unterstützen.

Findling bietet ein umfangreiches Programm an robusten und gleichzeitig wirtschaftlichen Gehäuselagern. So umfasst auch das spezielle Xforce-Sortiment besonders langlebige Gehäuselager für den Schwerlastbereich. Diese trotzen auch hohen Belastungen und rauen Umgebungsbedingungen und eignen sich somit zum Beispiel für den Einsatz in Baumaschinen, der Landwirtschaft oder im klassischen Schwermaschinenbau.

Ebenfalls für den Schwerlastbereich konzipiert sind die einbaufertigen Pendelrollenlagereinheiten des Herstellers FYH, auch bekannt als Baureihe SRU (Spherical Roller Unit). Statt mehrerer einzelner Komponenten besteht das Lagersystem aus einem fertig installierten Satz aus Lager und Gehäuse aus hochfestem Gusseisen (GGG).

Die abgedichteten Lagereinheiten sind mit einem robusten und hoch belastbaren Pendelrollenlager ausgestattet. Im Vergleich zu Standard-Gehäuselagern sind die Tragzahlen um ein Vielfaches höher. Die Lösung wirkt zudem winkelfehlerausgleichend, bietet einen hohen Drehzahlbereich und gewährleistet hohe Haltekräfte auf der Welle.

Tipp: Gehäuselager sind besonders robust. Hart im Nehmen sind sie jedoch nur, wenn das Gehäuse möglichst bruchfest ausgelegt ist. Zudem ist der häufig verwendete Werkstoff Grauguss anfällig für Stoßbelastungen. Deshalb sollte die Gehäusefestigkeit stets geprüft werden.

Links:

www.findling.com/produkte/gehaeuselager

Auch bei der Montage von Gehäuselagern sollten einige Regeln beachtet werden – anderenfalls könnte die robuste Lagertechnik vorzeitig ausfallen. Tipps zu diesen und anderen Themen wie Anzugsmomente, Drehzahlkennwerte und Nachschmierfristen hat Findling Wälzlager auf seiner Website zusammengetragen. Bild: Findling Wälzlager

Artikel per E-Mail versenden