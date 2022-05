Hannover Messe: Synostik mit Smart Maintenance Software

von Zwick am 19. Mai, 2022

Synostik präsentiert auf der Hannover Messe (30. Mai bis 2. Juni in Halle 5, Stand E-47/1) sein auf die Industrie spezialisiertes Portfolio an Softwaretools für Maschinenparks und Produktionsbetriebe. Die Produktreihe trägt den Namen „MaintenanceSolutionLine Industrie“ und bietet intelligente Algorithmen und Werkzeuge für Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Test, Fehlersuche und Reparatur von Maschinenparkanlagen.

Auf der Hannover Messe präsentiert Synostik, wie Tools eine intelligente Instandhaltung in Maschinenparks ermöglichen und damit regionale Industrieprozesse optimieren. Gerade angesichts der aktuellen Situation sieht Heino Brose, Geschäftsführer der Synostik GmbH, hier Handlungsbedarf: „Zurzeit spüren speziell produzierende Betriebe die Verzögerung globaler Lieferketten. Wir sollten diese als Chance begreifen.“

Eine regionale Produktion in Deutschland bzw. der EU kann laut Brose durchaus wettbewerbsfähig sein, denn effiziente Technik und clevere Instandhaltung können höhere Lohnkosten auffangen. Zusätzlich kann so einer weiteren Verschärfung der Energiekrise entgegengewirkt werden. „Jetzt ist die Zeit, alle Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Industrie auszuschöpfen“, meint Brose.

Bestandteil der neuen Linie ist der Diagnose-Designer, mit dem diverse Industrie-Algorithmen, beispielsweise für Instandhaltung und Reparatur, erstellt werden können. Weiterhin stehen die Smartphone-App Diana für die Interaktion mit dem Anwender und die digitale Plattform Qlouds für die Integration der Anwendungen zur Verfügung. Dem Messebesucher werden die Tools im Rahmen einer IoT-Modellfabrik präsentiert.

Links:

www.synostik.de

Clevere Tools und Werkzeuge für die Systemdiagnostik sorgen für intelligente Instandhaltung in IoT-Systemen. Bild: Synostik

