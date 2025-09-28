Hansa-Flex gründet Pneumatikfirma

Die Hansa-Flex AG richtet ihr Pneumatikgeschäft neu aus und gründet mit der Hansa-Flex Pneumatics GmbH eine eigenständige Vertriebsgesellschaft. Die neue Tochtergesellschaft soll das Marktpotenzial im Bereich Pneumatik stärker erschließen und sich vor allem auf industrielle Großkunden sowie den OEM-Bereich konzentrieren.

Mit der Hansa-Flex Pneumatics GmbH schafft die Hansa-Flex AG eine neue Vertriebsgesellschaft für Pneumatikprodukte. Das Unternehmen ist als hundertprozentige Tochter positioniert und hat seine Geschäftstätigkeit bereits aufgenommen.

Durch die Ausgliederung des Pneumatikgeschäfts in eine eigenständige Organisation will Hansa-Flex schneller auf Marktanforderungen reagieren und Kunden gezielter bedienen.

Der strategische Schwerpunkt der neuen Gesellschaft liegt auf Großkunden aus der Industrie sowie auf dem OEM-Geschäft. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von bestehenden Strukturen der Hansa-Flex Gruppe, etwa in den Bereichen Logistik, technisches Know-how und Marktzugang.

Mit der Neugründung verfolgt Hansa-Flex das Ziel, Kunden im Bereich Fluid Power umfassend zu unterstützen und verschiedene Technologien aus einer Hand anzubieten.

Links:

www.hansa-flex.com

Die Geschäftsführung der Hansa-Flex Pneumatics GmbH übernimmt Thorben Buschmann. Er soll den Aufbau und die Weiterentwicklung des Unternehmens mit einer klaren Markt- und Kundenorientierung vorantreiben. Bild: Hansa-Flex

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