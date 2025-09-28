Hansa-Flex stärkt Logistik

Hansa-Flex richtet seine Logistik strategisch neu aus und etabliert den Bereich als eigenständige Organisationseinheit. Hintergrund sind steigende Anforderungen an internationale Lieferketten.

Vor dem Hintergrund eines internationalen Netzwerks mit Niederlassungen in 43 Ländern hat Hansa-Flex die Logistik organisatorisch neu aufgestellt. Der Bereich wird künftig eigenständig geführt, um den Anforderungen an Liefergeschwindigkeit, Effizienz und Transparenz besser gerecht zu werden.

Zentrale Aufgaben wurden gebündelt und Prozesse klarer strukturiert. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Logistik nachhaltig zu steigern und internationale Abläufe flexibler zu gestalten.

Die Verantwortung für den Bereich übernimmt Maximilian Armerding als Leiter Logistik und Global Trade. Er ist seit mehreren Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt für strategische Logistikprojekte zuständig. „Die neue organisatorische Aufstellung gibt uns die Möglichkeit, unsere Logistik noch gezielter und zukunftsorientierter weiterzuentwickeln. Unser Fokus liegt darauf, Prozesse konsequent zu optimieren, Transparenz zu erhöhen und unsere internationalen Logistiklösungen weiter auszubauen, um unseren Kunden weltweit den bestmöglichen Service zu bieten“, sagt Maximilian Armerding.

Links:

www.hansa-flex.de

In seiner neuen Funktion treibt Armerding die Weiterentwicklung der Logistik strategisch voran. Schwerpunkte sind die Optimierung von Prozessen, der Ausbau effizienter Strukturen sowie die Weiterentwicklung internationaler Logistiklösungen. Bild: Hansa-Flex

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