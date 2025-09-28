Herausfordernde Leckabdichtung im Kraftwerk

Leckage im Vakuumbereich eines Turbinenabdampfgehäuses fachgerecht beseitigt

Bei der Inbetriebsetzung eines neuen Kraftwerks in Polen wurde eine Leckage im Vakuumbereich des Turbinenabdampfgehäuses entdeckt. Aufgrund sehr geringer Spaltmaße stellte die Lokalisierung und Abdichtung eine technische Herausforderung dar.

Die polnische Siemens-Energy-Gesellschaft wandte sich daher auf Empfehlung der deutschen Kollegen an Bardenhagen. Deren Spezialisten entwickelten ein abgestimmtes Verfahren, das über präzise Bohrungen, spezielle Führungshülsen und ein besonders fließfähiges Abdichtcompound zum Erfolg führte.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 4 der aktuellen B&I.

Links:

www.bardenhagen.de

Injektionsadapter mit Injektionspresskolben. Bild: Bardenhagen

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