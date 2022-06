Herausragendes Jahr für Weidmüller

von Zwick am 2. Juni, 2022

Die Weidmüller Gruppe blickt auf ein herausragendes Jahr 2021 zurück und zeigt sich mit dem Ergebnis für das letzte Jahr überaus zufrieden. Weidmüller erzielte einen Umsatz in Höhe von 960 Millionen Euro; 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Nach dem Umsatzrückgang im Jahr 2020, der vor allem aus dem Konjunktureinbruch durch die Corona-Pandemie resultierte, hat sich die für 2021 erwartete Erholung vollends eingestellt. Die Umsatzerwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen“, erläutert Vorstandssprecher und Technologievorstand Volker Bibelhausen.

Mit 56 Millionen Euro investierte das Unternehmen 2021 rund 6 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Ein wichtiger Bestandteil dieser Investitionen, bildet der Bau des neuen Logistikzentrums. Die Fertigstellung ist Ende 2022 geplant. Eine durchgängige Digitalisierung und Vernetzung sollen dann den Liefer- und Kundenservice flexibler und besser machen.

Mit der Weidmüller Akademie ist 2021 außerdem ein neues Gebäude in Detmold fertiggestellt worden, das Platz für die mehr als 120 Auszubildenden sowie dual Studierenden aus dem kaufmännischen und technischen Bereich bietet.

Weidmüller blickt außerdem optimistisch auf den weiteren Verlauf des aktuellen Jahres. Nachdem der Umsatz im vergangenen Jahr um 20 Prozent gewachsen ist, geht das Detmolder Familienunternehmen davon aus, dass in diesem Jahr die Milliardengrenze überschritten wird. „Wir gehen von einer Rückkehr zur Normalität aus. Daher erwarten wir, dass sich die Situation in puncto Lieferschwierigkeiten, im zweiten Halbjahr weiter entspannen wird”, so der Vorstand.

www.weidmueller.com

Weidmüller hat nicht nur ein sehr gutes Jahr hinter sich, sondern blickt auch optimistisch auf den weiteren Verlauf des aktuellen Jahres. Foto: Weidmüller

