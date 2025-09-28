High-Speed-Kompetenz bei 12.000 U/min

Neue Gehäusefreilauf-Baureihe von Ringspann für High-Speed-Anwendungen

Mit der neuen Baureihe FHHS erweitert Ringspann seine Palette an Gehäusefreiläufen. Diese sind für sehr hohe Drehzahlen von bis zu 12.000 U/min ausgelegt.

Wo immer im Anlagenbau also mehrstufige Antriebssysteme mit schnelllaufenden Wellen zu konstruieren sind, lassen sie sich als automatisch arbeitende und verschleißfreie Kupplungen einsetzen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 15 der aktuellen B&I.

Links:

www.ringspann.de

Beispiel Pumpensystem: In den Antriebssystemen von Pumpenanlagen ermöglicht der neue FHHS-Gehäusefreilauf laut Hersteller das bedarfsgerechte Ein- und Auskuppeln von Startermotoren. Bild: Ringspann

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