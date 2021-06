Husum Wind als Präsenzmesse

von Zwick am 23. Juni, 2021

Die Husum Wind 2021 findet vom 14. bis 17. September planmäßig als Präsenzmesse statt. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 wird somit erstmalig wieder eine wichtige Fachmesse für die Wind- und Erneuerbare Energien-Branche als Vor-Ort-Veranstaltung ausgerichtet.

Rund 90 Prozent der Aussteller, die bis Juni Standflächen optioniert hatten, haben nach Veröffentlichung des Konzepts ihre Teilnahme zugesagt, darunter auch alle OEMs. Nach jetzigem Planungsstand wird die Branche dann seit anderthalb Jahren wieder die Gelegenheit haben, technische Innovationen und neue Produkte live und vor Ort zu präsentieren.

Bei der Hallenplanung wird es eine Neuerung geben: Die quer geplanten Hallen 1 und 2 werden in einer neuen großen Halle direkt am Haupteingang der Messe zusammengelegt und um 90 Grad gedreht. So ist gewährleistet, dass die Besucherströme effizient im Einbahnsystem über die volle Länge der Halle geführt werden.

„Wir freuen uns, der Branche im September unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln ein reales Messeerlebnis mit persönlichen Kontakten zu ermöglichen“, betont Messechef Klaus Liermann.

Seit 17. Juni läuft der Online-Ticket-Verkauf auf dem Messeportal. Pandemiebedingt ist der Verkauf von Tickets nur online möglich. Bild: Messe Husum & Congress

