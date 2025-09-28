Hygienisch sauber mit Dampf und Mopp

Beam erleichtert die Gebäudereinigung mit einem neuen Steam-Trolley-System

Mit dem neuen Steam-Trolley bietet Beam eine praxisorientierte Einheit für die Gebäudereinigung.

Der Roll-Caddy kombiniert dazu Dampfsaugsysteme und Zubehör in einem kompakten, mobilen Aufbau. Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Rüstzeiten zu verkürzen und die Hygieneprozesse in professionellen Reinigungsumgebungen effizienter zu gestalten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 15 der aktuellen B&I.

Links:

www.beam.de

Die Lösung eignet sich für Gebäudereiniger, Facility-Management-Dienstleister sowie Betriebe mit hohen Hygieneanforderungen, etwa in der Pflege, im Gesundheitswesen oder in Fitness- und Wellnessanlagen. Bild: Beam

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