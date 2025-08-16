Für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte sind zuverlässige Werkzeuge entscheidend. Mit den Hytorc Defense Solutions bietet der Schraubtechnikspezialist mobile, handgeführte Systeme und praxisnahes Know-how für sichere Verschraubungen. Am Beispiel der Wartung des gepanzerten Transportkraftfahrzeugs GTK Boxer wird deutlich, auf was es hier ankommt.

Der gepanzerte Transportkraftwagen GTK Boxer ist seit 2011 bei der Bundeswehr im Einsatz. Bereits seit seiner Einführung unterstützt ein Sonderwerkzeugsatz von Hytorc die Truppen- und Feldinstandsetzung nach Materialstufen II und III. Das hydraulische, handgeführte System entstand in enger Kooperation mit dem Hersteller KMW, heute Teil von KNDS. Es ermöglicht die fachgerechte Verschraubung von nahezu 1.000 Verbindungen am Fahrzeug – auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.

„Gerade sicherheitsrelevante Schraubverbindungen mit der höchsten Risikoklasse lassen sich bei einfachster, felderprobter Handhabung prozesssicher bei zeitgleicher Dokumentation und Statistik verschrauben – und zwar überall. Mit diesem System haben wir bereits dazu beigetragen, eine größere Rückrufaktion zu verhindern“, berichtet Patrick Junkers, Geschäftsführer von Hytorc Barbarino & Kilp.

Dank seiner Robustheit eignet sich der Sonderwerkzeugsatz nicht nur für den Boxer. „Es handelt sich tatsächlich um ein Querschnittswerkzeugsatz für alle Schraubverbindungen mit hoher und mittlerer Risikobewertung bei allen Rad- und Kettenfahrzeugen der Bundeswehr“, erläutert Junkers. Die Praxistauglichkeit wurde von der Technischen Schule des Heeres und der Fachschule des Heeres für Technik in Aachen bestätigt.

Das Set umfasst 28 Teile, darunter die Hydraulikpumpe Eco2Touch sowie zwei Drehmomentschrauber der MXT-Serie. Ergänzt durch passende Nüsse, Reaktionsarme und Abstützungen, deckt es alle Verschraubungen am GTK Boxer ab – insbesondere Inbus-Verbindungen nach DIN 912 von M14 bis M27. Die NATO-Versorgungsnummer 5180-12-381-8687 dokumentiert die Einbindung ins Versorgungssystem der Streitkräfte.

Die Werkzeuge haben sich nicht nur beim Boxer bewährt, sondern auch bei Einsätzen an Dingo, Büffel und Eagle IV. Ergänzend bietet Hytorc mit dem Standardwerkzeugsatz „Feldinstandsetzung“ und weiteren Paketen Lösungen für zahlreiche Fahrzeuge, darunter Leopard-Panzer und MAN-Trucks. Auch im Schiffbau und in der Luftfahrt kommen die Systeme zum Einsatz.

Links:

www.hytorc.de

www.hytorc-seis.de

Welche Einsatzmöglichkeiten bestehen und wie Hytorc-Werkzeuge die Arbeitssicherheit und Ausführungsqualität steigern, präsentieren Patrick Junkers und Frank Hentzschel beim Forum Bundeswehrlogistik am 9. und 10. September 2025 in Erfurt. Bild: Hytorc

Artikel per E-Mail versenden