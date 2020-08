25 Jahre WD-40 in Deutschland

Als internationales Unternehmen spezialisiert sich die WD 40 Company auf die Entwicklung und den Verkauf von Wartungs- und Pflegeprodukten für Werkstätten, Fabriken und Haushalte. Das aktuelle Geschäftsjahr endet mit einem besonderen Ereignis: Das Unternehmen feiert das 25 jährige Bestehen der Zweigniederlassung Deutschland, welche am 9. August 1995 gegründet wurde.

Damals bezog ein kleines Team, bestehend aus vier Mitarbeitern, das erste Büro am Hessenring in Bad Homburg nahe Frankfurt am Main. Ziel war es, ein bis dato für den deutschsprachigen Markt unbekanntes Produkt zum Marktführer im Bereich der Multifunktionsprodukte zu entwickeln.

Die damalige Eröffnung wurde durch Garry Ridge geleitet, welcher bis heute die Position des CEO und Vorsitzenden aus dem Headquarter der WD 40 Company in San Diego, Kalifornien, erfüllt. Unterstützt wurde er dabei von Steve Brass. Der heutige President and Chief Operating Officer, welcher ebenfalls von San Diego aus agiert, übernahm in den ersten Jahren die Leitung der Zweigniederlassung Deutschland.

Seit November 2018 ist Gerd Frank als General Manager DACH für die Zweigniederlassung verantwortlich. Die Vertriebs und Marketingaktivitäten wurden nach der Eröffnung schnell ausgeweitet. Seit September 1999 wird auch Österreich aus Bad Homburg als Verkaufsgebiet betreut.

Ab 2004 wurde 10 Jahre lang der holländische Markt aufgebaut, bis in 2014 eine eigene Niederlassung in Venlo entstand. 2006 startete der Verkauf in Dänemark, welcher bis heute von den Lagerkapazitäten in Deutschland Gebrauch macht.

2011 begann in Zusammenarbeit mit der e+h Services AG der Verkauf des WD 40 Multifunktionsproduktes in der Schweiz. Seit 2017 wird auch dieses Verkaufsgebiet teilweise direkt von Deutschland aus betreut.

Nach zwei Umzügen und weiteren 36 Mitarbeitern steuert das heutige WD 40 Company Deutschland Team erfolgreich die gesamten Aktivitäten für die DACH-Region aus der Siemensstraße in Bad Homburg.

