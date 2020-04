Getac launcht vollrobustes Tablet

Getac bietet nun mit dem vollrobusten A140 G2 Tablet eine Weiterentwicklung des A140 G1 an. Einsetzen lässt sich das Gerät in unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. in der Industrie und in der Produktion aber auch bei Notfalldiensten und im Katastrophenschutz.

Mit dem A140 G2 bietet Getac ein vollrobustes Tablet mit hoher Rechenleistung an. Das A140 G2 ist MIL-STD 810H- und IP65-zertifiziert und übersteht unter anderem Stürze aus bis zu 1,2 Metern Höhe ebenso wie Stöße, Vibrationen und Erschütterungen, Staub, Flüssigkeiten oder Verschüttungen.

Selbst bei Arbeitstemperaturen von minus 29 Grad Celsius bis 63 Grad Celsius ist die Funktionsfähigkeit garantiert.

Zur Ausstattung gehört ein 14-Zoll-Display und 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth-Konnektivität. Das Touchscreen-Display lässt sich übrigens auch bei Regen oder auch mit Handschuhen bedienen.

Das A140 G2 von Getac bietet außerdem eine dreijährige Komplettgarantie, die Unfallschäden standardmäßig abdeckt.

Das A140 G2 ist ab sofort verfügbar. Bild: Getac

