Intensiv-Workshop: Bereit für die Digitalisierung?

In der Fabrik der Zukunft können Unternehmen jeden Auftrag in Echtzeit verfolgen und Störungen der Produktion sofort erkennen. Montage-Mitarbeiter tragen Datenbrillen, die jeden Arbeitsschritt ins Sichtfeld projizieren, ausgedruckte Anleitungen gehören der Vergangenheit an. Klingt nach Zukunftsmusik? Mag sein – doch einiges setzen Unternehmen bereits um. Dabei reicht es allerdings nicht, die entsprechende Technik zu kaufen, denn Bereiche des Unternehmens müssen bereit sein für den digitalen Wandel. Deshalb bieten das IPH und DTS Systeme gemeinsam einen kostenpflichtigen Workshop an, der die entscheidende Frage beantwortet: Ist mein Unternehmen bereit für die Digitalisierung?

Welche Chancen bietet der digitale Wandel für mein Unternehmen? Welche Techniken benötige ich? Sind meine Mitarbeiter bereit, ihre Arbeitsweise zu verändern? Ist der Einsatz von Cloudtechnologien sinnvoll und wo rechnet sich das? Und wie sieht es mit der IT-Sicherheit und dem Datenschutz aus?

Antworten auf diese Fragen erhalten Führungskräfte in einem eintägigen, kostenpflichtigen Intensiv-Workshop, den die DTS Systeme GmbH und das Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH gemeinsam anbieten. Am firmenindividuellen Workshop können bis zu fünf Verantwortliche aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen teilnehmen – beispielsweise aus der Geschäftsführung, der Fertigung, dem Controlling, dem Einkauf und der IT.

Das IPH forscht und entwickelt im Bereich der Produktionstechnik und berät Industrieunternehmen auf ihrem Weg zur Digitalisierung. DTS Systeme ist ein mittelständischer Cloud- und IT-Anbieter und eines der deutschlandweit führenden Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit.

„Wir wollen Unternehmern helfen, im Digitalisierungs-Dschungel den Überblick zu erhalten“, sagt IPH-Geschäftsführer Dr.-Ing. Malte Stonis. „Nach dem Workshop kennen sie ihre Stärken und Schwächen und wissen, wie sie ihr Unternehmen Schritt für Schritt in die digitale Zukunft führen.“

Frank Knischewski, Regional Director bei DTS Systeme ergänzt: „Digitalisierung und der Weg in die Cloud sind große Chancen für mittelständische Unternehmen. Bei einer permanent hohen Bedrohungslage durch Cyberangriffe muss dabei auch die kontinuierliche Verbesserung der IT-Sicherheit ein Teil der Zukunftsstrategie sein.“

Der Workshop liefert Antworten auf die Frage: Ist mein Unternehmen bereit für die Digitalisierung? Bild: DTS

