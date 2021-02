Leadec gewinnt Kunden im Bereich Food & Beverage

Der Lebensmittelhersteller Liotécnica Tecnologia em Alimentos hat Leadec erstmals mit Dienstleistungen in seinen Werken in Embu das Artes in Brasilien beauftragt. Die Mitarbeiter des Dienstleisters übernehmen nun operative Leistungen im Bereich gebäudetechnische Anlagen und in der Gebäudeinstandhaltung. Für Leadec ist es ein weiterer Auftragsgewinn im Bereich Food & Beverage.

Liotécnica ist auf die Produktion von industriellen Zutaten spezialisiert. Das Unternehmen setzt verschiedene Technologien zur Trocknung von Rohstoffen ein, extrahiert Getreidemalz, entwickelt Rezepturen, stellt hochwertige Produkte her und verpackt diese als Co-Packer für bekannte Produktmarken innerhalb und außerhalb Brasiliens.

Darüber hinaus produziert Liotécnica eigene Marken für eine Vielzahl von Produkten für den Einzelhandel, Gastronomie- und Automatenmarkt. Das brasilianische Unternehmen ist seit über 50 Jahren im Ingredienzien-Sektor tätig.

Leadec übernimmt für Liotécnica die Instandhaltung von HKL (Heizung, Klima, Lüftung) und Produktionsanlagen, den Betrieb der Medienversorgung sowie Schweiß- und Gebäudeinstandhaltungsarbeiten in den Produktionsstätten in Embu das Artes. Damit baut das Unternehmen seine weltweite Kundenbasis im Bereich Lebensmittelproduktion weiter aus.

„Wir sind bereits seit rund 30 Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Kunden in der Lebensmittelindustrie. Mit unserer Erfahrung in der Instandhaltung unterschiedlichster Anlagen sowie unserer Expertise im technischen Facility Management bieten wir alle Dienstleistungen für diese anspruchsvolle Branche aus einer Hand“, erklärt Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec.

Bereits seit mehr als zehn Jahren erbringt Leadec Instandhaltungs- und Supportleistungen für einen der führenden Lebensmittelverpackungshersteller in seinen Werken in Monte Mor und Ponta Grossa, Brasilien. Bild: Leadec

