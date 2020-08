Leadec übernimmt Precis

Leadec übernimmt die Precis Maschinen und Anlagen Service GmbH in Brandenburg an der Havel. Precis ist auf Dienstleistungen für industrietechnische Anlagen spezialisiert und bietet unter anderem Leistungen in den Bereichen Instandhaltung, Elektrotechnik, Logistik und Reinigung an.

Die Precis Maschinen und Anlagen Service GmbH wurde 2003 gegründet, das Vorläuferunternehmen ist bereits 1990 entstanden.

Zum Portfolio des Unternehmens im Industriebereich gehören Elektrotechnik, innerbetriebliche Logistik, Instandhaltung, Kühlschmierstoff-Management, Medienversorgung, Industriereinigung sowie Qualitätskontrollen bei der Reinigung von Fernzügen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren unter anderem für ZF Getriebe Brandenburg, Rolls Royce oder die Deutsche Bahn tätig.

Leadec wird die rund 50 Mitarbeiter von Precis übernehmen und die Kunden ab sofort weiter betreuen. Mit der Übernahme verstärkt sich der Industriedienstleister vor allem in den drei Service Clustern Install (Elektroninstallation, Mechanische Installation und Maschinenumzüge), Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung) und Support (Technisches und Infrastrukturelles Facility Management und Logistik).

Links:

www.leadec-services.de

Auf dem Bild: Stefan Bendl, Andreas Giessecke (Leadec), Heiko Püschel (Standortleiter) und Maik Waiblinger, Technischer Leiter bei Precis (v.l.n.r.). Bild: Leadec

