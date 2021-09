Industriestoßdämpfer in der Automatisierung

von Zwick am 27. September, 2021

ACE hat die sechs Industriestoßdämpfer-Produktfamilien der Magnum-Serie in den letzten Jahren in vielen Anwendungen zu kundenspezifischen Lösungen weiterentwickelt. Als Antwort auf die Anforderungen in der Automatisierung setzt das Langenfelder Unternehmen auf die Kombination des firmeneigenen Baukastensystems mit dem Ingenieur-Know-how und leistungsstarker Simulationssoftware.

Das Baukastensystem von ACE umfasst Industriestoßdämpfer für eine Vielzahl von individuellen Anwendungen.

Für Einsätze unter extremen Bedingungen bietet ACE beispielsweise unterschiedliche Öle und Dichtungen, dank denen die Dämpfer auf 150 Grad Celsius im oberen und minus 50 Grad Celsius im unteren Bereich ausgelegt werden können. Reinraumtaugliche Dämpfervarianten kommen dank eines Öls mit NSFH1-Zulassung in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Magnum-Edelstahlvarianten finden in aggressiven Umgebungen oder Bereichen Verwendung, in denen die Optik zählt. Sonderzubehör wie Bolzenvorlagerungen rundet die Erweiterung von Einsatzmöglichkeiten ab, indem Beaufschlagungen bis zu einem Winkel von 25 Grad bei gleicher Lebensdauer möglich sind. Spezielle PU-Köpfe sorgen für einen zusätzlichen Schallschutz.

Konstrukteure profitieren auch bei Klein- und Sicherheitsstoßdämpfern von den genannten Vorzügen.

Durch vorab berechnete Spezifikationen wie Hubverkürzungen, Bohrungs- und Ölrückflussoptimierungen sind Anwendungen mit Aufprallgeschwindigkeiten von 30 m/s und um bis zu 250 Prozent gesteigerten Energieaufnahmen im Vergleich zu den Standarddämpfern realisiert worden. Bild: ACE

