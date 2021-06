Instandhaltung in schwindelerregender Höhe

Derzeit geht es hoch hinaus für die Industriekletterer von Bilfinger und zwar auf einer großen deutschen Raffinerie. Hier tauschen die Seilzugangstechniker in rund 30 Meter Höhe ein Heizband und die dazugehörige Isolierung an einer Leitung aus. Um zum Einsatzort zu gelangen, seilen sie sich von der obersten Plattform einer Kolonne in 30 Meter Höhe ab und führen die Arbeiten am Seil gesichert aus. Doch der Aufwand rentiert sich, denn im Vergleich zum Aufbau eines Gerüsts setzt das Team die Wartung mithilfe der Industriekletterer in sehr kurzer Zeit um. Hinzu kommt eine deutliche Kostenersparnis für den Kunden des Industriedienstleisters.

www.bilfinger.com

Auch wenn es gefährlich aussieht, blickt Bilfinger Arnholdt auf eine sehr gute Sicherheitsbilanz zurück: Seit 2012 ist es bei den Arbeiten auf der Raffinerie, auf der im Schnitt über 100 Mitarbeiter des Dienstleisters im Einsatz sind, nicht mehr zu einem Unfall mit Ausfallzeit gekommen. Das bedeutet: Über zwei Millionen Arbeitsstunden hat das Team vor Ort unfallfrei und sicher erbracht. Bild: Bilfinger

