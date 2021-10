Instandhaltung profitiert von Ultraschall

von Zwick am 25. Oktober, 2021

Sonotec stellt in diesem Jahr auf der In.Stand nicht nur die neue Version der Sonaphone Datasuite Instandhaltungssoftware sowie das Zusatzmodul Steamexpert vor, sondern führt zudem neue, stationäre Ultraschallwandler für die Maschinenprüfung ein. Was damit möglich ist und wie die Instandhalter beispielsweise von den neuen Funktionalitäten der herstellerspezifischen Software profitieren, erklären die Experten am Messestand.

www.sonotec.de/produkte/vorbeugende-instandhaltung/

Mit dem Launch des Steamexpert-Moduls steht nun eine Komplettlösung, bestehend aus Sonaphone, Sensor, App und Spezialsoftware für die Kondensatableiterprüfung zur Verfügung. Bild: Sonotec

