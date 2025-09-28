Kältetechnik aus dem Container

Auf der Fachmesse Fakuma 2026 (12. bis 16. Oktober in Friedrichshafen) zeigt L&R Kältetechnik, wie sich Kälteversorgung, Energieeffizienz und Platzbedarf miteinander verbinden lassen. Im Mittelpunkt steht eine Containerkälteanlage mit Propan-Kältemaschine, die fertig montiert und geprüft geliefert wird. Ergänzend präsentiert das Unternehmen Lösungen für Wasseraufbereitung und industrielle Wärmepumpen.

L&R Kältetechnik stellt auf der Fakuma eine Containerkühlanlage mit einer Grundfläche von 10 x 2,5 Metern vor. Die Anlage wird bereits im Werk montiert, verrohrt und verkabelt und anschließend geprüft zum Kunden geliefert. Vor Ort müssen lediglich die Außenanschlüsse hergestellt werden. Dadurch verkürzt sich die Montagezeit, zudem entfällt der Bedarf für einen separaten Aufstellraum im Gebäude.

Die Containerlösung bietet auch bei späteren Umbauten Vorteile: Bei einem innerbetrieblichen Standortwechsel kann die komplette Anlage versetzt und anschließend wieder angeschlossen werden.

Energieeffizienz im Fokus

Die ausgestellte Anlage verfügt unter anderem über eine gleitende Kondensationstemperaturregelung, drehzahlgeregelte Pumpen und Verdichter sowie eine Winterentlastung durch Freikühlung. Eine individuell programmierte Siemens-Steuerung übernimmt die Regelung und Überwachung. Betriebszustände lassen sich über ein Touchpanel visualisieren; optional sind Fernwartung und PC-Fernzugriff möglich.

Als Kältemittel kommt Propan (R290) zum Einsatz. L&R hebt dabei insbesondere die niedrigen GWP- und ODP-Werte sowie die gute Verfügbarkeit des natürlichen Kältemittels hervor. Nach Angaben des Unternehmens können entsprechende Anlagen mit bis zu 45 Prozent der Investitionssumme gefördert werden und bis zu 80 Prozent der Antriebsenergie einsparen.

Wasseraufbereitung und Wärmepumpen

Neben der Kälteanlage präsentiert L&R Lösungen zur Wasseraufbereitung. Das Programm reicht von klassischen Filtersystemen und Wasserbehandlung bis hin zur chemiearmen ECS-Technik. Ziel ist es, die Wasserqualität und damit auch die Effizienz der Kälteerzeugung zu unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Industrie-Wärmepumpen. Sie können Abwärme aus der Kälteerzeugung nutzbar machen oder für die Einspeisung in Nahwärmenetze eingesetzt werden.

Thomas Imenkämper, Geschäftsführer Vertrieb, erklärt: „Für Unternehmen, die die Abwärme aus der Kälteerzeugung sinnvoll nutzen oder auch in Nahwärmenetze einspeisen können, ist das eine technisch und wirtschaftlich attraktive Option, die wir immer häufiger realisieren – auch in kunststoffverarbeitenden Betrieben. Und auch diese Lösungen sind förderfähig.“

Links:

www.lr-kaelte.de

Die Containerkühlanlage von L&R wird komplett montiert und geprüft zum Kunden geliefert. Bild: L&R

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