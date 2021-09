Kärcher investiert 60 Millionen Euro

Der Reinigungsgerätehersteller investiert in seine deutschen Standorte. Insgesamt fließen 60 Millionen Euro in die Erweiterung des Logistikzentrums und in den Ausbau des Werks Bühlertal am Standort Obersontheim. Im Main-Tauber-Kreis entsteht ein neues, zentrales Service Center.

Ab Oktober werden im Logistikzentrum im Kreis Schwäbisch Hall für 15 Mio. Euro das Hochregallager erweitert und die bestehenden Lagerkapazitäten verdreifacht, was einen noch schnelleren Warenverkehr sicherstellen wird. Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden.

Im Werk Bühlertal investiert Kärcher 14 Millionen Euro in ein neues Hochregallager, in dem Produktionsmaterial für Hochdruck- und Dampfreiniger gelagert werden soll. Darüber hinaus fließen weitere 13 Millionen Euro in die Modernisierung der Fertigung dieser Produktkategorien. Das Werk Bühlertal ist der weltweit größte und modernste Produktionsstandort des Reinigungsgeräteherstellers. Zuletzt hatte er hier 14 Millionen Euro in die Digitalisierung, Automatisierung und einen Hallenneubau investiert.

Eine weitere Großinvestition tätigt das Familienunternehmen im Main-Tauber-Kreis. Auf einer Fläche von 54.000 Quadratmetern entsteht in der Gemeinde Ahorn im Ortsteil Buch ein neues zentrales Service Center. 18 Mio. Euro kostet der Neubau, mit dem die Kapazitäten im Vergleich zum alten Standort in Gissigheim deutlich erweitert werden. Die Mitarbeiter im neuen Service Center sind für die Wartung und Reparatur von Produkten aus zehn europäischen Ländern zuständig.

Links:

www.kaercher.com

„Diese Investitionen tragen maßgeblich zur Stärkung der regionalen Strukturen und zur Zukunftsfähigkeit unserer deutschen Standorte bei. Sie geben unseren Mitarbeitern in Obersontheim und im Main-Tauber-Kreis eine klare Zukunftsperspektive“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. Bild: Kärcher

