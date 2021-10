Kärcher überarbeitet Kehrmaschine

von Zwick am 6. Oktober, 2021

Kärcher setzt bei seiner Kehrmaschine KM 75/40 W G einen neuen Motor ein, der bei gleichen Spezifikationen und gleicher Leistung die Emissionen im Rahmen der STAGE V-Norm hält.

Bei der KM 75/40 W G handelt es sich um eine handgeführte Kehrsaugmaschine mit einem Verbrennungsmotor, die sich für die gründliche und staubfreie Reinigung von Außenflächen ab 600 qm eignet. Sie zeichnet sich durch ein einfaches Bedienkonzept und anwenderfreundliche Elemente wie den fahrbaren Kehrgutbehälter mit ausziehbarem Trolley-Griff aus.

Punkten kann die Maschine, wenn es um lange Arbeitsintervalle geht, die ohne Unterbrechung zu bewerkstelligen sind oder wenn sie in einer Umgebung ohne Stromversorgung zum Einsatz kommt.

Zudem ist das Gewicht der KM 75/40 W G deutlich geringer, was in Verbindung mit dem 3,3 kW-Benzinmotor zu einer höheren Steigfähigkeit führt – in bestimmten Situationen ein entscheidender Faktor für den Arbeitseinsatz.

Links:

www.kaercher.com

Tipp: Alternativ ist die KM 75/40 W G auch mit Akku erhältlich (KM 75/40 W Bp Pack). Bild: Kärcher

