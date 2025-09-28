Spritzschutz für Hochdruckreiniger

Kärcher stellt mit dem Splash Guard ein Zubehör für professionelle Hochdruckreiniger vor. Der Spritzschutz reduziert Spritzwasser und Schmutz in der Umgebung, verbessert die Sicht auf den Reinigungsbereich und senkt den Nachreinigungsaufwand.

Beim Einsatz von Power- und Dreckfräserdüsen entstehen häufig Spritzwasser und aufgewirbelte Partikel. Diese beeinträchtigen nicht nur den Anwender, sondern erschweren auch die Kontrolle des Reinigungsergebnisses.

Der neue Splash Guard wirkt hier als physische Barriere. Seine transparente, trichterförmige Bauweise ermöglicht eine freie Sicht auf die Bearbeitungsfläche und unterstützt eine präzise Führung – auch in schwer zugänglichen Nischen und Ecken. Stabile Borsten am Aufsatz sorgen für eine kontrollierte Führung auf der Oberfläche.

Der Spritzschutz lässt sich werkzeuglos an den Strahlrohren professioneller Kärcher Hochdruckreiniger befestigen. Ein Klemmmechanismus erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Rohrdurchmesser durch einfaches Auf- und Zudrehen. Dadurch ist eine sichere Verbindung gewährleistet.

www.kaercher.com

Der Splash Guard ist mit zahlreichen Strahlrohren und Düsen kompatibel, darunter Power-Düsen, Dreckfräser und Dreifachdüsen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 Grad Celsius. Bild: Kärcher

