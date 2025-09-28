Akku-Allianz zwischen Kärcher und Stihl

Kärcher und Stihl bündeln ihre Kräfte bei Akku-Geräten für professionelle Anwender. Künftig setzen beide Hersteller auf das von Stihl entwickelte Allpro-Akkusystem. Ziel ist ein markenübergreifender Akkustandard für Anwendungen in Reinigung, Garten- und Landschaftspflege sowie weiteren professionellen Einsatzbereichen.

„Professionelle Anwender brauchen nicht nur leistungsfähige Geräte. Sie benötigen Systeme, die viele Aufgaben abdecken, Komplexität reduzieren und Investitionen langfristig nutzbar machen“, sagt Michael Traub, Vorsitzender des Vorstands der Stihl AG. „Genau hier setzt Allpro an. Die Allianz mit Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten unseres Akkusystems um weitere professionelle Anwendungen und schafft damit einen zusätzlichen Mehrwert im Arbeitsalltag unserer Kunden.“

Auch Kärcher sieht in der Zusammenarbeit einen Schritt zur weiteren Elektrifizierung professioneller Anwendungen. „Durch das Zusammenspiel unserer Geräte schaffen wir weit mehr als nur eine technische Lösung: Wir treiben die Elektrifizierung professioneller Anwendungen konsequent voran und sichern unseren Kunden so einen entscheidenden Vorsprung“, so Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Professionelle Anwender können künftig dieselben Akkus und Ladegeräte für Geräte beider Hersteller nutzen. Für bestehende Stihl-Kunden bleibt die Kompatibilität mit dem bisherigen AP-System erhalten. Kärcher sichert für Geräte des bisherigen Battery Universe weiterhin Service sowie die Versorgung mit Ersatzteilen und Akkus zu.

Neben Kärcher und Stihl sollen weitere Partner das Allpro-System einsetzen. Dadurch entsteht nach Unternehmensangaben ein Geräteportfolio von mehr als 120 kompatiblen Produkten für Anwendungen in Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Bau sowie Facility Management. Die neuen Akkus sind bei Stihl ab dem 1. August 2026 erhältlich. Kärcher führt Akkus und kompatible Geräte zum 1. Januar 2027 ein.

Links:

www.allpro-alliance.com

Michael Traub, Vorsitzender des Vorstands der Stihl AG und Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG, bei der Vorstellung der Akku-Allianz. Bild: Stihl

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