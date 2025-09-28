KI, die mit dem Ventilator spricht

Ziehl-Abegg zeigt, wie sich durch den Einsatz von KI in der Lüftungstechnik ein Innovationssprung erzielen lässt: Der Ventilator tritt mit den Menschen in einen digitalen Dialog.

Ziehl-Abegg setzt auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Diagnose von Betriebszuständen.

Dabei geht das Unternehmen den eingeschlagenen Weg, ohnehin vorhandene Daten, die den Zustand des Ventilators genau beschreiben, zu nutzen, weiter. KI ist hier also kein Nice to have, sondern ein elementarer Bestandteil des nächsten Schritts.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.

Links:

www.ziehl-abegg.de

Jede Maschine, im Falle der Lüftungstechnik jeder Ventilator, kommuniziert fortwährend durch im laufenden Betrieb erzeugte Daten. Sie richtig zu nutzen, heißt eine Art von Interaktion zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Spezies – Mensch und Maschine – und damit ein tiefgreifendes Verständnis zu ermöglichen. Denn mit allen Daten gibt die Maschine etwas über sich und ihren Zustand preis. Bild: Ziehl-Abegg

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