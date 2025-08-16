Anzeige
Vom Sanierungsfall zum Effizienzvorreiter

von am 3. September, 2025

Wie moderne Antriebstechnik in Aufzügen den Energieverbrauch drastisch senkt

Eine zwischenstaatliche Einrichtung in München hat 21 Aufzüge umfassend modernisieren lassen – und das mit einem beeindruckenden Ergebnis: Der Stromverbrauch der Anlagen sank um über 80 Prozent, die CO2-Emissionen sogar um 85 Tonnen jährlich.

Möglich wurde dies durch getriebelose Antriebe, ein neuartiges Balance-System sowie Rückspeisetechnik von Ziehl-Abegg. Das Projekt zeigt, wie sich technische Innovationen und Nachhaltigkeitsziele in der Gebäudeinfrastruktur wirksam verbinden lassen.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 13.

Das neue System arbeitet mit einem getriebelosen ZAtop-Antrieb mit ZAdyn-Umrichter. Bild: Ziehl-Abegg

