Vom Sanierungsfall zum Effizienzvorreiter
Wie moderne Antriebstechnik in Aufzügen den Energieverbrauch drastisch senkt
Eine zwischenstaatliche Einrichtung in München hat 21 Aufzüge umfassend modernisieren lassen – und das mit einem beeindruckenden Ergebnis: Der Stromverbrauch der Anlagen sank um über 80 Prozent, die CO2-Emissionen sogar um 85 Tonnen jährlich.
Möglich wurde dies durch getriebelose Antriebe, ein neuartiges Balance-System sowie Rückspeisetechnik von Ziehl-Abegg. Das Projekt zeigt, wie sich technische Innovationen und Nachhaltigkeitsziele in der Gebäudeinfrastruktur wirksam verbinden lassen.
