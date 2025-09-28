KI-Einsatz: IGR-Erfahrungsaustausch gibt Impulse

Wie bringen Anlagenbetreiber künstliche Intelligenz von der Pilotphase in die Produktion? Antworten liefert ein Erfahrungsaustausch am 30. September und 1. Oktober 2026 im Bürgerhaus in Mörfelden/Walldorf. Diskutiert wird dort, wie KI dazu beiträgt, Innovationen gezielt voranzutreiben, Prozesse zukunftssicher auszurichten und Kundenbedürfnisse noch besser in den Mittelpunkt zu stellen.

Hohe Sicherheitsanforderungen, komplexe Anlagen und lange Investitionszyklen bremsen bislang den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Prozessindustrie. Dabei ist das Potenzial für Effizienz und Innovation hier enorm hoch.

„KI ist kein kurzfristiger Trend, sondern der zentrale Hebel, um Unternehmen technologisch und strategisch weiterzuentwickeln“, ist Dr. Werner Sievers, Vorsitzender im Vorstand der Interessengemeinschaft Regelwerke Technik e.V., überzeugt. „Mit KI können Anlagenbetreiber Produktionsprozesse flexibler und robuster gestalten, Ressourcen gezielter einsetzen und neue digitale Geschäftsmodelle erschließen. So werden schon heute die Weichen für die Prozessindustrie von morgen gestellt.“

Im Fokus der Veranstaltung stehen die Bedeutung von KI für die Prozessindustrie sowie zentrale Fragen der Zukunftssicherheit. In Fachbeiträgen geben Experten Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Anwendungsfelder von KI in der Produktionslandschaft – darunter Predictive Maintenance, Bau-, Automatisierungs- und Dichtungstechnik sowie die nicht-invasive Temperaturmessung.

Teilnehmende haben so die Gelegenheit, mit IGR-Fachleuten in den Dialog zu treten, fachspezifische Impulse zu erhalten und bestehende Geschäftskontakte auszubauen.

Links:

www.igrtechnik.com

Der IGR-Erfahrungsaustausch Technik findet alle zwei Jahre statt und versteht sich als Plattform zur Diskussion aktueller Herausforderungen in der Prozessindustrie. In diesem Jahr reicht das Themenspektrum von KI und Predictive Maintenance über Automatisierung bis zur Temperaturmessung. Bild: IGR

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