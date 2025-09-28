KI-Hilfe für Elektrosicherheit

WEKA Media erweitert sein KI-Angebot um die „WEKA Elektrosicherheit AI“. Die digitale Assistenz unterstützt Elektrofachkräfte und technische Verantwortliche bei Fragen zu Normen, Vorschriften und Sicherheitsanforderungen. Grundlage ist eine umfangreiche Fachwissensdatenbank mit validierten Inhalten.

„WEKA Elektrosicherheit AI“ ist eine KI-Fachlösung, die Anwendern schnelle Antworten auf elektrosicherheitsrelevante Fragestellungen liefert. Zielgruppe sind unter anderem Elektrofachkräfte, technische Leiter, Betriebsingenieure sowie Betreiber elektrischer Anlagen.

Statt zeitaufwendig in Normen oder Regelwerken zu recherchieren, können Nutzer ihre Fragen direkt eingeben. Die KI durchsucht geprüfte Fachbeiträge sowie elektrotechnische Vorschriften und Richtlinien und stellt die Ergebnisse strukturiert bereit – inklusive Verlinkung zu den jeweiligen Originalquellen.

Neben der Informationssuche kann die Anwendung auch bei typischen Aufgaben im Tagesgeschäft helfen. Dazu gehören etwa die Erstellung von E-Mails, Prüfberichten, Gefährdungsbeurteilungen oder technischen Dokumentationen. Formulierungsvorschläge lassen sich direkt übernehmen oder weiterbearbeiten.

Die KI greift auf eine zentrale Wissensdatenbank von WEKA mit rund 10.000 fachlich geprüften Beiträgen zu Elektrosicherheit, Normen und Vorschriften zu. Diese Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und von Fachexperten geprüft. Auch eigene Dokumente können zur Analyse hochgeladen werden. Die Anwendung arbeitet dialogbasiert und unterstützt Nutzer mit weiteren Rückfragen bei komplexen Fragestellungen.

Links:

https://www.weka.de/es/ai/

Nach Angaben des Anbieters greift die KI ausschließlich auf geprüfte unternehmenseigene Inhalte zurück. Externe Internetquellen werden nicht einbezogen, und personenbezogene Nutzerdaten werden nicht zur Weiterentwicklung des KI-Modells verwendet. Bild: WEKA Media

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