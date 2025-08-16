Neue Software für Arbeitsschutz

Weka Media hat mit EHS 360plus eine browserbasierte Arbeitsschutz-Software entwickelt, die zentrale Prozesse von Gefährdungsbeurteilungen bis zu Unterweisungen bündelt. Die Lösung soll Effizienz, Transparenz und rechtssichere Abläufe gewährleisten.

Mit EHS 360plus stellt Weka Media eine Software vor, die alle wesentlichen Prozesse in einem System vereint – von Gefahrstoffmanagement und Betriebsanweisungen bis hin zu Prüf- und Freigabeworkflows. Ein zentrales Dashboard zeigt Aufgaben, Termine und Bearbeitungsstände auf einen Blick.

„Wer EHS 360plus hat, hat für sein professionelles Arbeitsschutzmanagement alles, was er benötigt“, erklärt Brigitte Wollenhaupt, Leiterin der Produktentwicklung für Betriebliche Sicherheit bei Weka Media. „Wir haben eine ganzheitliche Lösung geschaffen, die den gesamten Arbeitsschutz einheitlich und in einem logischen Fluss abbildet. EHS 360plus führt intuitiv und effizient durch alle Prozesse und sorgt zuverlässig dafür, dass absolut nichts übersehen wird.“

Die Software basiert auf langjähriger Fachkompetenz und enger Zusammenarbeit mit Anwendern. Über 4.500 geprüfte Vorlagen für Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen erleichtern die rechtskonforme Umsetzung. Automatisierte Freigabeprozesse sorgen für nachvollziehbare Prüfungen und Genehmigungen, während das Dashboard jederzeit Transparenz schafft. Updates im Lizenzmodell halten die Lösung auf dem neuesten Stand.

EHS 360plus ist browserbasiert, plattformunabhängig und benötigt keine Installation. Die Datenverarbeitung erfolgt im ISO-27001-zertifizierten WEKA-Rechenzentrum in Deutschland und erfüllt die Anforderungen der DSGVO. Dank eines flexiblen Lizenzmodells ist die Software sowohl für kleine Betriebe als auch für große Unternehmen geeignet. Bild: Weka Media

