KI-Robotik für die Industrie

Forschung in die Praxis überführen: Mit Athenyx Robotics ist aus dem Umfeld des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH Aachen ein neues Technologieunternehmen hervorgegangen. Das Start-up will aktuelle Entwicklungen in der KI-gestützten Robotik für den industriellen Einsatz nutzbar machen und die Lücke zwischen Forschungsergebnissen und robusten Produktionsanwendungen schließen.

Angesichts steigender Automatisierungsanforderungen, des Fachkräftemangels und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks wächst der Bedarf an intelligenten Automatisierungslösungen. Allerdings gelingt die Übertragung moderner KI-Methoden aus Forschungsumgebungen in industrielle Anwendungen bislang oft nur eingeschränkt.

„Viele KI-Ansätze funktionieren heute sehr gut im Labor, scheitern jedoch an den Anforderungen realer industrieller Anwendungen“, sagt Oliver Petrovic, Mitgründer von Athenyx Robotics sowie Oberingenieur für Automatisierung und Steuerungstechnik am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen am WZL der RWTH Aachen. „Wir adressieren genau diese Lücke, indem wir eine Plattform entwickeln, die lernende Robotik, wahrnehmungsbasierte Systeme und moderne KI-Methoden unter realen Bedingungen zuverlässig zusammenführt.“

Die Ausgründung baut auf langjähriger Forschung am WZL auf. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch in industrielle Anwendungen zu überführen und neue Einsatzfelder für intelligente Robotik zu erschließen. Gleichzeitig sollen bestehende Automatisierungslösungen weiterentwickelt werden.

Mit der Unternehmensgründung will Athenyx Robotics dazu beitragen, aktuelle Fortschritte in der KI-Robotik in robuste und skalierbare Systeme für die industrielle Produktion zu überführen. Zugleich unterstreicht das WZL seine Rolle als Ausgangspunkt technologieorientierter Ausgründungen im Bereich Produktionstechnik und Robotik.

Links:

www.athenyxrobotics.com

Die Athenyx Robotics GmbH wurde von Oliver Petrovic, Manuel Belke und Christoph Susen gegründet. Das Gründerteam bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Robotik, Künstliche Intelligenz, Simulation und Produktion mit. Die Grundlage dafür bildet ihre wissenschaftliche Arbeit am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen. Bild: Athenyx Robotics

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