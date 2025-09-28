Kollege „SIEDS“ hat alles im Blick
von Zwick am 29. April, 2026
Der Multifunktionssensor SIEDS von Indu-Sol ist auf die kontinuierliche Erfassung von Umgebungs- und Zustandsdaten ausgelegt.
Am jeweiligen Montagepunkt misst er bis zu zehn physikalische Größen, darunter Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Druck, Vibrationen, Helligkeit, Akustik sowie Magnetfelder.
Letztere liefern Hinweise auf mögliche EMV-Einflüsse und können damit zur Ursachenanalyse bei Störungen beitragen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.
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Das Gehäuse des Multifunktionssensors SIEDS in Schutzart IP65 erlaubt den Einsatz auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Bild: Indu-Sol