M12-Stecker schnell montiert

Bei der Konfektionierung herkömmlicher M12-Stecker müssen häufig mehrere Einzelteile in der richtigen Reihenfolge montiert werden. Auf Baustellen oder in Produktionsanlagen erhöht das den Zeitaufwand und birgt die Gefahr von Montagefehlern. Zudem ist nach dem Zusammenbau oft nicht sofort erkennbar, ob die Leitungen korrekt kontaktiert wurden. Der Proconnect M12-Stecker von Indu-Sol setzt daher auf ein anderes Konzept.

Der Stecker besteht aus nur einem einzigen Bauteil und lässt sich ohne Werkzeug installieren. Mit Abmessungen von 18,6 × 18,6 × 53 mm eignet er sich auch für enge Einbausituationen. Dank Schutzart IP54 und hoher elektromagnetischer Verträglichkeit ist der Stecker für industrielle Umgebungen ausgelegt. Derzeit ist die Variante mit vier Polen erhältlich. Eine Ausführung mit acht Polen für Gigabit-Ethernet-Anwendungen soll ab Mitte des Jahres verfügbar sein.

Für die Montage wird zunächst ein Schnellverschluss um 90 Grad gedreht. Anschließend lässt sich das Gehäuse über zwei seitliche „Flügel“ öffnen, sodass die Anschlussklemmen frei zugänglich sind. Die Anschlussklemmen werden nach vorne gekippt und die vier Leitungen inklusive Isolierung durchgesteckt. Überstehende Adern lassen sich bündig mit einem Seitenschneider abtrennen. Beim Zurückklappen der Klemmen werden die Leitungen automatisch per Schneidklemmentechnik kontaktiert.

Bei der Variante für achtadrige Leitungen befindet sich eine zusätzliche Anschlussklemme auf der Unterseite. Nach dem Kontaktieren werden die Gehäuseflügel wieder geschlossen und mit dem Schnellverschluss fixiert.

Durch das vereinfachte Anschlussprinzip lässt sich die Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen M12-Steckern laut Hersteller um etwa 25 Prozent reduzieren. In Fertigungsanlagen mit 50 bis 100 Steckverbindungen kann das insgesamt rund einen Personentag an Arbeitszeit einsparen.

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Indu-Sol ist vor allem für aktive Komponenten zur Netzwerküberwachung bekannt. Mit passiven Komponenten wie dem Proconnect M12 erweitert das Unternehmen sein Portfolio für einen stabilen industriellen Netzwerkbetrieb. Bild: Indu-Sol

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