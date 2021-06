Kontinuierliche Restölüberwachung der Druckluft

von Zwick am 11. Juni, 2021

Oltrogge bietet seinen Industriekunden eine Lösung zur Überwachung der Druckluftqualität an. Der kompakte Controller Oilguard von Andjana Instruments überwacht kontinuierlich den Restölgehalt der Druckluft nach ISO 8573.1 und zeigt diesen per Ampelsystem an.

Dank dieses kleinen Controllers lässt sich der Restölgehalt der Druckluft jederzeit transparent ablesen. Das Messsystem überwacht nämlich die Reinheit der Druckluft nach ISO 8573.1 und zeigt diese kontinuierlich auf einem Display per Ampelsystem an. Das sorgt für Sicherheit.

Auch die Montage ist einfach: Der Oilguard kann ganz ohne Technikereinsatz an einer vorhandenen Schnellkupplung im Druckluftsystem angesteckt werden und startet seine Arbeit von allein.

Weiterhin kann der regelmäßige Filterwechsel ab sofort ausschließlich bei tatsächlichem Bedarf statt bisher meist turnusmäßig durchgeführt werden. Das spart was Kosten ein.

Links:

www.oltrogge.de

Der Oilguard kann per Plug & Play an einer freien Schnellkupplung der Druckluftleitungen aufgesteckt werden. Ein Technikereinsatz ist dafür nicht notwendig. Bild: Oltrogge

Artikel per E-Mail versenden