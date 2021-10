Kraftpakete für extreme Belastungen

von Zwick am 12. Oktober, 2021

Die extremen Einsatzbedingungen in der Schwerindustrie setzen eine gut funktionierende Dichtungstechnik, den Schutz vor Korrosion sowie einen Ausgleich von Wellenschiefstellungen, die bei hohen Belastungen auftreten, voraus. Findling Wälzlager hat nach eigenen Angaben in diesem Bereich seine Kompetenzen ausgebaut und bietet nun diverse Produkte an, die mit diesen extremen Belastungen zurechtkommen.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 14.

Links:

www.findling.com

1919 gegründet, ist Findling heute ein hoch spezialisiertes und weltweit agierendes Unternehmen. Fundament dieses Erfolges ist ABEG: Mit der auf Leistungskennwerten basierenden Auswahl- und Berechnungsmethode lässt sich das technisch wie wirtschaftlich optimale Wälzlager ermitteln. Das Unternehmen bietet auch spezielle Lösungen für die extremen Einsatzbedingungen in der Schwerindustrie, zum Beispiel in Baumaschinen. Bild: Findling und PIRO4D auf Pixabay

Artikel per E-Mail versenden