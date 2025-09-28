Rund 4.500 Anlagen im Werk digital erfasst

Leadec übernimmt seit Mai 2026 das technische Facility Management der Produktionsstätte der Audi Sport GmbH im Industriepark Böllinger Höfe in der Nähe von Heilbronn. Der Dienstleister verantwortet damit die Instandhaltung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Betreuung der Infrastruktur auf dem rund 300.000 Quadratmeter großen Areal.

Am Standort Böllinger Höfe, an dem unter anderem Hochleistungsfahrzeuge wie der Audi etron GT gefertigt werden, ist Leadec künftig für ein breites Spektrum an technischen Leistungen zuständig.

Dazu zählen die Instandhaltung der technischen Anlagen, die Sicherstellung der Versorgungsmedien sowie die Wartung der gebäudetechnischen Infrastruktur.

Der Auftrag ist langfristig angelegt und umfasst neben dem Produktionsbereich auch weitere Gebäude am Standort.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.

Links:

www.leadec-services.com

Zu Projektbeginn lag ein besonderer Fokus auf der systematischen Erfassung der technischen Anlagen. Insgesamt wurden rund 4.500 Systeme und Komponenten im Werk digital dokumentiert. Bild: Audi

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