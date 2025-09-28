Bilfinger: Rahmenvertrag für Förderanlagen

Bilfinger hat mit Harbour Energy Germany einen mehrjährigen Rahmenvertrag über Engineering- und Instandhaltungsleistungen geschlossen. Der Vertrag läuft fünf Jahre mit Option auf zwei weitere Jahre und umfasst Erdgas- und Erdölförderanlagen in Nordwestdeutschland.

Der Industriedienstleister übernimmt präventive Wartungsmaßnahmen, Engineering zur Anlagenmodifikation sowie Reparaturen und Erweiterungen in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) und Rohrleitungsbau. Ziel ist die Verbesserung von Leistung, Sicherheit und Effizienz der Förderanlagen und Erdgasverdichterstationen.

Leistungsumfang: Von EMSR bis Rohrleitungsbau

Der Vertrag deckt das gesamte technische Spektrum ab: Von präventiver Wartung über Engineering-Leistungen zur Anlagenoptimierung bis hin zu Anpassungen und Erweiterungen. Thierry Burki, Segment President Central Europe bei Bilfinger, betont die langjährige Erfahrung an den betreffenden Standorten: „Wir können auf unserer fundierten Expertise für den Öl- und Gassektor sowie auf jahrzehntelangen Einsätzen aufbauen.“

Spezialisierte Sicherheitsaufgaben im Anlagenbetrieb

Ergänzend zu den technischen Dienstleistungen übernimmt Bilfinger standortübergreifend spezialisierte Sicherheitsaufgaben. Dazu zählen Safety Advisor, die technische Begleitung von Einsätzen unter Atemschutz sowie die personelle Unterstützung der betrieblichen Werkfeuerwehr. Diese Aufgaben sichern den störungsfreien Betrieb der Anlagen.

Links:

www.bilfinger.com

Der mehrjährige Rahmenvertrag umfasst unter anderem Wartung, Anlagenoptimierung, EMSR-Arbeiten sowie spezialisierte Sicherheitsdienstleistungen. Bild: Harbour Energy

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