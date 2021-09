Leadec erwirbt „Partners in Hygiene“

von Zwick am 29. September, 2021

Leadec hat das britische Unternehmen Partners in Hygiene (PiH), ein auf die Lebensmittelindustrie spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, im September übernommen. Damit stärkt Leadec seine Präsenz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in den Bereichen technische Reinigung und Hygienedienstleistungen.

Partners in Hygiene wurde 2006 gegründet und ist auf Hygienedienstleistungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert.

Mehr als 300 Mitarbeiter erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Lebensmittelindustrie-Hygiene, Küchengrundreinigung, Umgebungshygiene und Lüftungsreinigung. Zu den Kunden gehören viele Lebensmittelhersteller in Nordengland und Schottland.

Leadec ist seit 1999 im Vereinigten Königreich tätig und beschäftigt dort derzeit rund 1500 Mitarbeiter.

Links:

www.leadec-services.com

www.united-kingdom.leadec-services.com

PiH wird seine Aufträge an den 14 Standorten im Vereinigten Königreich mit den bisherigen Teams unverändert weiterführen. Bild: Leadec

