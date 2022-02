Leadec unterstützt VW …

von Zwick am 7. Februar, 2022

… und zwar beim Aufbau der Batteriefertigung von Volkswagen am Standort Braunschweig.

Seit dem Jahr 2018 unterstützt Leadec Volkswagen beim Aufbau der Batteriefertigung am Standort Braunschweig und hat das Projekt durch alle Phasen bis zum heutigen Stand begleitet. Zu den unterstützenden Aufgaben gehört die Planung und Errichtung der vollautomatisierten MEB HV-Batteriemontage einschließlich der Prüftechnik.

Bis zu 500.000 Batterien für Modelle auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) werden jährlich am Standort Braunschweig montiert. Die Serienfertigung der MEB-Batterien findet mit moderner, größtenteils vollautomatischer Produktionstechnik in einer 40.000 Quadratmeter großen Fertigungshalle statt.

Für Batteriesysteme gelten die höchsten Sicherheitsstandards in der Automobilindustrie. Den Funktionstests kommt deshalb eine entscheidende Rolle zu.

Leadec hat an der Planung der Prüfstände mitgearbeitet, in welchen die Batterien hinsichtlich ihrer funktionalen Eigenschaft getestet und freigegeben werden. Das am Standort Braunschweig aufgebaute Wissen über Planung und Entwicklung von Hochvolt-Batteriesystemen nutzt Volkswagen international im konzernweiten Verbund.

Der Know-how-Transfer wird auch von Leadec unterstützt. Ein Mitarbeiter des Leadec-Teams ist mittlerweile in China im Einsatz und unterstützt den Anlauf von Fertigungsanlagen bei FAW-VW. Bild: Leadec

