Leitfaden für Instandhaltung-KPIs

Verfolgung der Instandhaltungsleistung ohne klare KPIs ist wie die Navigation ohne Karte

Ohne solide Daten fällt es Instandhaltungsteams schwer, Ressourcen zu optimieren, die Effizienz zu steigern und kostspielige Ausfälle zu verhindern. Viele tappen dabei in eine von zwei Fallen.

Entweder stehen sie vor einer Datenflut ohne verwertbare Erkenntnisse (zu viele Metriken) oder es werden die falschen Metriken eingesetzt. Die Folgen sind eine reaktive Instandhaltung und steigende Kosten.

Die Lösung: Instandhalter müssen sich auf die richtigen KPIs konzentrieren, denn mit relevanten, präzisen Daten können Teams Ausfallzeiten reduzieren, Arbeitsabläufe optimieren und die Anlagenzuverlässigkeit maximieren.

Sie finden diesen Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 40 (M8).

Natürlich stehen auch die Experten von Intec auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 416 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.intec.de

Der KPI-Vorteil – Instandhaltung intelligenter gestalten. Bild: KI-generiert

