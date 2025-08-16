Lenze und Sonepar kooperieren

Der Antriebsspezialist Lenze und der Elektrogroßhändler Sonepar haben eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. Ziel ist es, leistungsstarke Antriebstechnik schneller und flächendeckender in die Industrie zu bringen und zugleich neue Maßstäbe bei Verfügbarkeit und Service zu setzen.

Seit dem 1. Juli 2025 ist Sonepar offizieller „Lenze Performance Partner Distribution“. Im Mittelpunkt der Kooperation steht der Vertrieb von Lenzes Antriebstechnik – darunter die modulare i-Serie, das dezentrale motec-System und das robuste protec-System. Diese Produkte werden künftig über das deutschlandweite Niederlassungsnetz sowie den Webshop von Sonepar verfügbar sein.

„Mit Sonepar gewinnen wir nicht nur einen starken Vertriebspartner, sondern auch einen Impulsgeber für den Markt“, erklärt Dr. Marc Wucherer, CEO der Lenze Gruppe. „Gemeinsam machen wir moderne Antriebstechnik zugänglicher und setzen neue Maßstäbe bei Verfügbarkeit und Service.“

Auch Sonepar sieht klare Vorteile: „Lenze steht für wegweisende Technologien und hohe Qualitätsstandards – Werte, die auch für uns bei Sonepar zentral sind. Die Zusammenarbeit bringt nicht nur Vorteile für unsere Kunden, sondern eröffnet uns neue Perspektiven im Wachstumsfeld Automatisierung“, sagt Ulf Böing, Direktor Vertrieb Industrie bei Sonepar.

Ein Rahmenvertrag bildet die Basis für die langfristige Kooperation. Beide Unternehmen betonen den partnerschaftlichen Ansatz mit Transparenz, regelmäßigem Austausch und starker Kundenorientierung. Geplant sind vereinfachte Prozesse, die bessere Nutzung von Synergien sowie eine noch gezieltere Bedienung von Kundenbedürfnissen.

Links:

www.lenze.com

Die Partnerschaft wird erstmals auf der SPS 2025 in Nürnberg sichtbar, wo beide Unternehmen einen gemeinsamen technischen Workshop anbieten. Zudem ist für den Herbst eine Produktkampagne rund um das motec-System angekündigt. Bild: Lenze SE

Artikel per E-Mail versenden