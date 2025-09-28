Effizienz trifft Flexibilität

Auf der SPS 2025 zeigt Lenze in Halle 7, Stand 391, wie Maschinenhersteller Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in Einklang bringen können. Im Mittelpunkt stehen neue Antriebslösungen und Softwaretools, die modulare Maschinenkonzepte unterstützen und die Umsetzung digitaler Strategien erleichtern – von der Planung bis zum Betrieb.

Ein Highlight des Messeauftritts ist der neue MF-Motor m650-F, der erstmals vorgestellt wird. Er basiert auf der m500-Motorenplattform und bietet die Effizienzklasse IE3 statt IE2. Durch den Getriebedirektanbau mit Zentralgewinde, integrierte Inkrementalgeber und ein geringes Trägheitsmoment ist der Motor besonders kompakt, dynamisch und energieeffizient. In Kombination mit den passenden Lenze-Getrieben und Frequenzumrichtern i550 und i650 motec entsteht ein platzsparendes, leistungsstarkes Antriebssystem.

Mit dem i950 multi drive stellt Lenze außerdem die nächste Evolutionsstufe seiner Servoantriebstechnologie vor. Das Gerät integriert ein DC-Schienensystem, das die Verkabelung vereinfacht und Kosten senkt. Es deckt einen Leistungsbereich von 0,55 bis 30 kW ab und überzeugt durch hohe Überlastfähigkeit bei kompakter Bauweise.

Der Antrieb eignet sich für komplexe Mehrachsanwendungen – etwa in Druck- und Umformsystemen, Verpackungslinien oder Regalbediengeräten – und kann wahlweise zentral über eine Steuerung oder dezentral mit eigener Logik betrieben werden.

Der i650 motec wiederum erweitert das Portfolio um einen dezentralen Frequenzumrichter für Wand- und Motormontage. Das Rückspeisemodul führt Bremsenergie ins Netz zurück und erhöht so die Energieeffizienz. In Kombination mit IE5- oder IE6-Synchronmotoren entsteht ein kompaktes, hocheffizientes Antriebssystem mit reduziertem CO2-Fußabdruck.

Mit der Lenze Fast Application Software und dem PLC Designer 4.1 lassen sich modulare Maschinenarchitekturen schnell realisieren. Vorkonfigurierte Applikationen und Auto-Tuning-Funktionen beschleunigen die Inbetriebnahme. Offene Standards ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.

Auf der SPS 2025 in Nürnberg (25.–27. November) präsentiert der Antriebs- und Automatisierungsspezialist in Halle 7, Stand 391, ein umfassendes Portfolio für den modernen Maschinenbau. Bild: Lenze

