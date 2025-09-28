Licht modernisieren lohnt sich

Veraltete Beleuchtung in Bestandsgebäuden bleibt oft unbemerkt – ihre Folgen wie Blendung, Konzentrationsprobleme oder unnötig hoher Energieverbrauch hingegen schon. Eine neue Kampagne will genau hier ansetzen und für die Modernisierung sensibilisieren. Im Fokus stehen Lichtqualität, Effizienz und konkrete Hilfen für die Praxis.

In vielen Büros, Produktionsstätten und öffentlichen Gebäuden entspricht die Beleuchtung nicht mehr dem Stand der Technik. Zu geringe Lichtqualität oder Blendung werden im Alltag häufig nicht direkt erkannt, wirken sich jedoch auf Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Sicherheit aus. Gerade in Arbeitsumgebungen kann das zu schnellerer Ermüdung und sinkender Produktivität führen.

Mit der Initiative „Liegt am Licht“ will licht.de das Bewusstsein für diese Problematik schärfen. Ziel ist es, Verantwortliche und Nutzer gleichermaßen für die Sanierung bestehender Beleuchtungsanlagen zu sensibilisieren. Gleichzeitig zeigt die Kampagne auf, welche Potenziale moderne Lichtlösungen bieten – von besserer Ergonomie bis hin zu sinkenden Energiekosten.

Angesprochen werden neben Beschäftigten auch Facility Manager, Hausmeister sowie Elektrofachkräfte. Ebenso richtet sich die Kampagne an Entscheider wie technische Leiter oder Geschäftsführer. Ihnen werden praxisnahe Informationen und Entscheidungshilfen für die Modernisierung an die Hand gegeben.

Kern der Initiative ist eine eigene Online-Plattform, die typische Schwachstellen bestehender Beleuchtungssysteme und deren Auswirkungen systematisch aufbereitet. Gleichzeitig werden konkrete Lösungsansätze vorgestellt. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betrachtung: Neben Energieeinsparungen spielen auch Aspekte wie Arbeitssicherheit, Motivation und Produktivität eine zentrale Rolle.

Links:

www.licht.de

Moderne Lichtlösungen verbessern nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch Arbeitsbedingungen und Produktivität. Bild: licht.de

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