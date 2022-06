Logimat war für Fetra voller Erfolg

von Zwick am 22. Juni, 2022

Von den mehr als 50.000 Messebesuchern waren viele am Messestand des Borgholzhausener Transportgeräteherstellers zu Gast, um sich über die Neuheiten rund um eine effiziente Intralogistik zu informieren, sie live zu testen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen.

Zu den Zugpferden am Messestand gehörten neben den Palettenfahrgestellen, den Routenzuglösungen und dem neuen Kastenwagen insbesondere die verzinkten Kommissionierwagen.

Hier hat Fetra das Programm vor allem für digitale Anwendungen deutlich ausgebaut und bietet noch mehr praktisches, im Raster einzuhängendes Zubehör, von der Dokumentenbox über die Notebook-Halterung bis hin zur Vorrichtung für Tablets und Smartphones.

Zudem gibt es für fast alle Wagen Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, wodurch diese auf der Stelle drehbar sind. Damit der Wagen auf langen Wegen nicht ausbricht, können die Richtungsfeststeller fixiert werden, und aus den Lenkrollen werden feststehende Bockrollen. Diese halten das Transportgerät in der Spur. Der neue Richtungsfeststeller vereint die Eigenschaften von Lenk- und Bockrolle in einer Rolle und bietet so größtmögliche Flexibilität.

Für Fetra ist die Messe eine wichtige Plattform, um sein Leistungsspektrum der handgeführten Transportgeräte einem internationalen Publikum zu präsentieren. „Dafür ist der persönliche Kontakt wichtig, an den wir auf der Logimat nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder nahtlos anknüpfen konnten“, betont Vertriebsleiter Markus Rehm.

Links:

www.fetra.de

Im Fokus standen Innovationen aus den Bereichen Kommissionierwagen, Tischwagen und Kastenwagen, die beim Fachpublikum auf reges Interesse stießen. Bild: Fetra

