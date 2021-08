Mafac auf der parts2clean 2021

von Zwick am 30. August, 2021

Vom 5. bis 7. Oktober öffnet die Messe in Stuttgart ihre Tore. Auch Mafac ist als Aussteller aktiv und zeigt in Halle 4, Stand A22 sein automatisches Transfersystem Continuo und die neue Vakuumreinigungstechnik Vacuum Activated Purification.

Mit dem automatischen Transfersystem Continuo unterstützt das Unternehmen die Einbindung der Reinigung in verkettete Produktionsumgebungen.

Das System ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel integrieren. Dabei ist es auf die Mafac-Reinigungsmaschinen abgestimmt und ermöglicht zugunsten besserer Durchlaufzeiten den Betrieb mit bis zu fünf Warenkörben oder Werkstückträgern im Be- und Entnahmebereich.

Die Vakuumreinigungstechnologie Vacuum Activated Purification (VAP) wurde zur effektiven Reinigung kapillarer Strukturen entwickelt. Durch gezielt eingebrachten Wechseldruck wird die Reinigungswirkung des Spritz- beziehungsweise Spritzflutreinigens verstärkt, so dass selbst tiefe Bohrungen mit geringen Querschnitten sich zuverlässig und wirtschaftlich reinigen lassen.

Das Verfahren eignet sich für Anwendungen in der Medizintechnik, der Pharmazie, der Optik sowie in der Elektrotechnik und der Laserindustrie. Auch Reinigungsaufgaben an Werkstücken aus dem 3D-Druck können damit erfüllt werden.

Links:

www.mafac.de

„Wir sind froh, dass wir unsere Kunden wieder persönlich treffen und ihnen unsere Produkte im individuellen Gespräch erklären können,“ freut sich Peter Ruoff, Leiter Marketing und Vertrieb. Bild: Mafac

Artikel per E-Mail versenden